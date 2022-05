(Di venerdì 13 maggio 2022) Robertcontinua a far ribollire il mercato delle punte. Come dichiarato HerbertdelMonaco, ai microfoni...

Advertising

sportli26181512 : Hainer, presidente Bayern: 'Lewandowski? Rispetterà il contratto con noi': Robert Lewandowski continua a far riboll… - CalcioNews24 : #BayernMonaco, #Lewandowski blindato dopo le ultime parole del presidente ??? -

Bayern Monaco, Herbetdel club bavarese, ha parlato del probabile futuro di Robert Lewandowski: le dichiarazioni Ai microfoni di SportBild, Herbertha chiuso le voci ad una possibile cessione di ...Commenta per primo Ildel Bayern Monaco Herbertha parlato ai microfoni della Bild facendo il punto sul futuro di Robert Lewandowski ma anche sulle situazioni di Muller e Neuer, tutti e tre in scadenza ...Mentre il presidente ribadisce la ferrea volontà di rispettare il contratto fino al 2023, il club toglie il post dai propri account in cui ...Il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, si tiene stretto Robert Lewandowski, nonostante l'attaccante polacco abbia rifiutato il rinnovo del contratto fino al 2023 e vorrebbe fare ...