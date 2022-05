Hai la pelle sempre secca? Forse non dipende (solo) dalla crema idratante (Di venerdì 13 maggio 2022) Le cause profonde della pelle secca non sono trattamenti cosmetici inadeguati o un’idratazione insufficiente: il metabolismo è fondamentale! Quando ci dedichiamo alla skin care tendiamo fin troppo spesso a lasciarci “sedurre” dal prodotto che promette miracoli o dal cosmetico innovativo. Questo accade soprattutto quando, arrivate a una certa età, abbiamo provato davvero di tutto per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 13 maggio 2022) Le cause profonde dellanon sono trattamenti cosmetici inadeguati o un’idratazione insufficiente: il metabolismo è fondamentale! Quando ci dedichiamo alla skin care tendiamo fin troppo spesso a lasciarci “sedurre” dal prodotto che promette miracoli o dal cosmetico innovativo. Questo accade soprattutto quando, arrivate a una certa età, abbiamo provato davvero di tutto per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

joseph_050805 : RT @lewislovewill: «E come ti tocco?» «Come se non avessi la pelle e mi accarezzassi l'anima,come se fossi una verità che hai paura di corr… - svr_endxpity : RT @lewislovewill: «E come ti tocco?» «Come se non avessi la pelle e mi accarezzassi l'anima,come se fossi una verità che hai paura di corr… - ElisianaMaria : @ClaudiaKopf Hai perfettamente ragione... però una cosa la posso dire???...se la protagonista fosse Deniz al momen… - alessia93582495 : RT @lewislovewill: «E come ti tocco?» «Come se non avessi la pelle e mi accarezzassi l'anima,come se fossi una verità che hai paura di corr… - TheUkYana : @INYOUREYESZ4YN Hai una pelle sensibile alla luce solare, l'importante che ti metti la crema solare -