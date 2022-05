Habilita San Marco | è attivo il nuovo ambulatorio di agopuntura

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 maggio 2022) InSan, è stato attivato ildi. Responsabile di questo servizio è la Dr.ssa Elisa Gualandris, specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa. È lei a spiegarci in che cosa consista l’e per quali patologie sia più indicata. «L’è una metodica della medicina tradizionale cinese. Ha origini antichissime, ma i primi riferimenti bibliografici risalgono al II secolo a.C. L’si basa sulla concezione dell’individuo come un “concentrazione di energia”. Questa energia vitale scorre all’interno del nostro corpo in una rete di meridiani. Una disarmonia, intesa come un’alterazione di questo flusso, determina la patologia del paziente. L’obiettivo dell’è quello di ...