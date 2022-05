Guerra Ucraina, Mascioli da Odessa: 'Isola dei serpenti ogni giorno più strategica, dove si svolge la battaglia navale più importante' (Di venerdì 13 maggio 2022) 'Quotidianamente gli ucraini dicono di colpire l'Isola che si trova tra Romania e Ucraina. Con i droni turchi impediscono ai russi di creare una postazione fissa che consenta loro di poter sbarcare ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 13 maggio 2022) 'Quotidianamente gli ucraini dicono di colpire l'che si trova tra Romania e. Con i droni turchi impediscono ai russi di creare una postazione fissa che consenta loro di poter sbarcare ...

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, Travaglio a La7: “Draghi dice di volere la pace? Non la si fa mandando armi. Terza guerra mondiale può sco… - _Nico_Piro_ : #12maggio avviso ai 'maledetti pacifisti'. Dopo quasi 80 giorni di #guerra in cui gli opinionisti con l'elmetto ci… - riotta : Secondo informazioni Wagner, i mercenari russi, Putin ha bisogno di 800.000 soldati in campo per vincere la guerra… - 912Risalva : @IlContiAndrea Perché deve vincere x forza l'Ucraina? X la guerra? Ci sono canzoni molto più belle - FrankSfarzo : @GuidoCrosetto La Russia stava facendo solo un'invasione come in Cecoslovacchia, come in Ungheria. Armare l'Ucraina… -