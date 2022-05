Guerra Ucraina, governatore Chernihiv: “Costante rischio attacchi, stimo già 1.500 civili morti” (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – “Mi son stancato di dire agli abitanti della regione che la Guerra non è ancora finita”. Lo dichiara all’Adnkronos Viacheslav Chaus, governatore di Chernihiv, la regione dell’Ucraina settentrionale al confine con Bielorussia e Russia, territorio di ingresso delle truppe di Mosca nella notte del 24 febbraio, rimasto occupato fino ai primi di marzo. “Da quando abbiamo respinto il nemico fuori dalla nostra regione, sta riprendendo la vita normale, ma io continuo a dire a tutti che la Guerra non è ancora finita e che trovarsi qui resta comunque pericoloso”, sottolinea Chaus, che invita i cittadini a non abbassare la guardia, perché “innanzitutto sul territorio della nostra regione, come anche nel resto del Paese, continuano a volare i razzi, il rischio di bombardamenti aerei ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – “Mi son stancato di dire agli abitanti della regione che lanon è ancora finita”. Lo dichiara all’Adnkronos Viacheslav Chaus,di, la regione dell’settentrionale al confine con Bielorussia e Russia, territorio di ingresso delle truppe di Mosca nella notte del 24 febbraio, rimasto occupato fino ai primi di marzo. “Da quando abbiamo respinto il nemico fuori dalla nostra regione, sta riprendendo la vita normale, ma io continuo a dire a tutti che lanon è ancora finita e che trovarsi qui resta comunque pericoloso”, sottolinea Chaus, che invita i cittadini a non abbassare la guardia, perché “innanzitutto sul territorio della nostra regione, come anche nel resto del Paese, continuano a volare i razzi, ildi bombardamenti aerei ...

