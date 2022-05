Guerra Russia-Ucraina | la ritirata russa da Kharkiv Gb sanziona anche la compagna di Putin | Alina Kabaeva A Kiev primo processo a soldato russo per crimini guerra

Advertising

SkyTG24 : Von der Leyen: 'La #Russia è una minaccia all'ordine mondiale' - Avvenire_Nei : #Draghi: la guerra è entrata una nuova fase, necessario il dialogo - Corriere : ?? «La Russia è una minaccia all’ordine mondiale» - annalisaresci : RT @GiovaQuez: La Russia ha le armi atomiche. La Russia ha fatto proposte di pace. Crimea e Donbas vanno lasciate alla Russia. Gli Usa vogl… - giovannimasini : RT @udogumpel: Se volete sapere il senso della parola #annessione', chiedetelo alla #Finlandia. Ha subito nel 1939 una guerra d'aggressione… -

Non ce lo possiamo permettere e chiedo ai Paesi africani e asiatici di fare pressioni sullaperché fermi lae rimuova il blocco ai nostri porti". Lo ha detto il ministro degli Esteri ...Ora che l'Ue è servilmente allineata con gli Usa e con la NATO nellacontro latale necessità si fa ancor più stringente ed importante. Abbiamo un estremo bisogno di decodificare i moti,...(ANSA) - OLDENBURG IN HOLSTEIN, 13 MAG - 'Se non possiamo esportare i prodotti agricoli che sono nei magazzini non avremo spazio per accogliere ...Con il passare del tempo ci si rende conto che, si va avanti in un conflitto senza fine, dimostrando l’inutilità del riarmo dell’Ucraina.