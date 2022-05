Guerra Russia-Ucraina, la ritirata russa da Kharkiv. Colpita un’altra nave di Mosca, battaglia feroce a Lugansk e Donetsk. Dall’Ue altri 500 milioni a Zelensky per l’acquisto di armi (Di venerdì 13 maggio 2022) Londra: «Putin si sta umiliando davanti al mondo». La Russia minaccia lo stop del gas alla Finlandia da oggi. Kiev annuncia di aver colpito una nave russa di supporto logistico nel Mar Nero Leggi su lastampa (Di venerdì 13 maggio 2022) Londra: «Putin si sta umiliando davanti al mondo». Laminaccia lo stop del gas alla Finlandia da oggi. Kiev annuncia di aver colpito unadi supporto logistico nel Mar Nero

GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - SkyTG24 : Von der Leyen: 'La #Russia è una minaccia all'ordine mondiale' - HuffPostItalia : La Gran Bretagna firma un patto militare con Svezia e Finlandia. 'Se la Russia attacca, entriamo in guerra' - davcarretta : Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, diche che c'è 'forte unità' del G7 per sostenere l'Ucraina n… - Toniapatty : RT @marioadinolfi: La dichiarazione di Draghi secondo cui “la Russia non è più Golia, non è un soggetto invincibile”, arrivata dopo i collo… -