Guerra in Ucraina, Tajani: "Non possiamo liberarci del gas russo entro poche settimane" (Di venerdì 13 maggio 2022) A 'Mattino Cinque News' il vicepresidente di Forza Italia: 'Abbiamo bisogno di molto più tempo per avere una sorta di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 13 maggio 2022) A 'Mattino Cinque News' il vicepresidente di Forza Italia: 'Abbiamo bisogno di molto più tempo per avere una sorta di ...

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, Travaglio a La7: “Draghi dice di volere la pace? Non la si fa mandando armi. Terza guerra mondiale può sco… - _Nico_Piro_ : #12maggio avviso ai 'maledetti pacifisti'. Dopo quasi 80 giorni di #guerra in cui gli opinionisti con l'elmetto ci… - riotta : Secondo informazioni Wagner, i mercenari russi, Putin ha bisogno di 800.000 soldati in campo per vincere la guerra… - Matteo0638 : RT @verso_il_fronte: Se Biden deve chiamare Putin per la pace, come dice Draghi, vuol dire che l'Ucraina è un protettorato degli Usa. E dun… - paolocol1 : RT @ilruttosovrano: L'ONU avverte che la carestia, aggravata dall'aumento dei costi per la guerra in Ucraina, in Africa porterà 20 milioni… -