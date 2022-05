Guerra in Ucraina, il ministro russo Lavrov: “Ue diventata attore aggressivo e bellicoso, mostra già ambizioni ben oltre il continente” (Di venerdì 13 maggio 2022) “L’Ue si è trasformata da una piattaforma economica costruttiva in un attore aggressivo e bellicoso, che mostra già le sue ambizioni ben oltre il continente europeo“. Così il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, parlando a Dushanbe in Tagikistan. Secondo quanto riporta Interfax, il ministro, commentando le aspirazioni dell’Ucraina di entrare in Ue ha aggiunto: “Questa è una questione di relazioni tra Kiev e l’Ue. Però ci sono forti dubbi sul fatto che questo desiderio da parte di Kiev sia innocuo”. Secondo il ministro, l’Ue “si sta precipitando” sulla strada già tracciata “dalla Nato”, confermando così “la tendenza alla fusione con l’Alleanza Nord atlantica” e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) “L’Ue si è trasformata da una piattaforma economica costruttiva in un, chegià le suebenileuropeo“. Così ildegli Esteri, Sergei, parlando a Dushanbe in Tagikistan. Secondo quanto riporta Interfax, il, commentando le aspirazioni dell’di entrare in Ue ha aggiunto: “Questa è una questione di relazioni tra Kiev e l’Ue. Però ci sono forti dubbi sul fatto che questo desiderio da parte di Kiev sia innocuo”. Secondo il, l’Ue “si sta precipitando” sulla strada già tracciata “dalla Nato”, confermando così “la tendenza alla fusione con l’Alleanza Nord atlantica” e ...

