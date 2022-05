Guerra in Ucraina, che faccia avrà il nuovo ordine mondiale? Segui la diretta di Millennium Live (Di venerdì 13 maggio 2022) Comunque vada a finire la Guerra in Ucraina, il gioco è cambiato. A dettare l’agenda sono le potenze autoritarie, con le armi o con il loro peso economico. Se ne parla oggi alle 12 in diretta con Leonardo Coen (giornalista esperto di Russia) e Gianni Rosini (ilfattoquotidiano.it). Introduce Mario Portanova (FQ Millennium). Il nuovo FQ Millennium ti aspetta in edicola da sabato 14 maggio: tante notizie, rubriche e curiosità in più con una grafica rinnovata e un formato più comodo e leggibile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Comunque vada a finire lain, il gioco è cambiato. A dettare l’agenda sono le potenze autoritarie, con le armi o con il loro peso economico. Se ne parla oggi alle 12 incon Leonardo Coen (giornalista esperto di Russia) e Gianni Rosini (ilfattoquotidiano.it). Introduce Mario Portanova (FQ). IlFQti aspetta in edicola da sabato 14 maggio: tante notizie, rubriche e curiosità in più con una grafica rinnovata e un formato più comodo e leggibile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

