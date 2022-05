Guerra in Ucraina, Borrell: “Altri 500 milioni a Kiev per le armi pesanti. Embargo a petrolio russo? Certo che raggiungeremo un accordo” (Di venerdì 13 maggio 2022) Altri 500 milioni a Kiev per le armi pesanti e ottimismo sull’accordo per l’Embargo al petrolio russo. L’Alto commissario per la politica estera Ue Josep Borrell ha tracciato la linea in apertura del G7 presso il castello di Weissenhaus, nel nordovest della Germania. “In tutto l’Ue contribuirà così con 2 miliardi di euro”, ha aggiunto Borrell, precisando che il denaro servirà per comprare “tank, munizioni, blindati, artiglieria pesante, tutto quello che serve per combattere questa Guerra”. Il tutto nell’economia dell’obiettivo principale dell’Unione europea: “Più sostegno all’Ucraina, incluso quello militare” ha detto Borrell, che ha parlato di “nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022)500per lee ottimismo sull’per l’al. L’Alto commissario per la politica estera Ue Josepha tracciato la linea in apertura del G7 presso il castello di Weissenhaus, nel nordovest della Germania. “In tutto l’Ue contribuirà così con 2 miliardi di euro”, ha aggiunto, precisando che il denaro servirà per comprare “tank, munizioni, blindati, artiglieria pesante, tutto quello che serve per combattere questa”. Il tutto nell’economia dell’obiettivo principale dell’Unione europea: “Più sostegno all’, incluso quello militare” ha detto, che ha parlato di “nuovo ...

