Guerra, Draghi: Con blocco esportazioni grano dall'Ucraina, rischio crisi alimentare (Di venerdì 13 maggio 2022) "Il blocco delle esportazioni di grano dall'Ucraina rischia di provocare una crisi alimentare, che a sua volta può produrre instabilità politica". Così il premier Mario Draghi al Forum 'Verso Sud' in corso a Sorrento.

