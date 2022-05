Guendalina Tavassi, comunicazione urgente dall’Italia: “Sono stato avvisato” | Si aspettano novità a minuti (Di venerdì 13 maggio 2022) L’esplosiva Guendalina Tavassi fa preoccupare i fan del reality: che sta succedendo in queste ore a Cayo Cochinos? l’influencer romana Guendalina Tavassi (fonte mediasetplay)Nelle ultime ore si moltiplicano i rumors circa l’influencer romana Guendalina Tavassi. La verace romana è approdata a Cayo Cochinos in compagnia del fratello Edoardo, ed ha da subito minato gli equilibri precedentemente costruiti sull’atollo onduregno. Considerata da milioni si spettatori come la leader morale dell’isola, Guendalina non spicca certo per diplomazia e modi pacati. I suoi scontri accesi con i coniugi Russo-Maddaloni e con Blind Sono ormai nella storia di quest’ultima edizione del format. L’influencer non risparmia un grammo di energia, e affronta con piglio deciso ... Leggi su specialmag (Di venerdì 13 maggio 2022) L’esplosivafa preoccupare i fan del reality: che sta succedendo in queste ore a Cayo Cochinos? l’influencer romana(fonte mediasetplay)Nelle ultime ore si moltiplicano i rumors circa l’influencer romana. La verace romana è approdata a Cayo Cochinos in compagnia del fratello Edoardo, ed ha da subito minato gli equilibri precedentemente costruiti sull’atollo onduregno. Considerata da milioni si spettatori come la leader morale dell’isola,non spicca certo per diplomazia e modi pacati. I suoi scontri accesi con i coniugi Russo-Maddaloni e con Blindormai nella storia di quest’ultima edizione del format. L’influencer non risparmia un grammo di energia, e affronta con piglio deciso ...

Advertising

infoitcultura : Isola dei Famosi 2022: Guendalina Tavassi in infermeria, dopo Blind ancora guai per il reality show - infoitcultura : L'isola dei famosi, nel caos: Guendalina Tavassi sta male? - infoitcultura : Stasera in tv, Isola dei famosi su Canale 5: Guendalina Tavassi ritorna? Come sta la concorrente - infoitcultura : Isola 16, Guendalina Tavassi malore: come sta la naufraga? Parla il fidanzato - infoitcultura : Isola dei famosi su Canale 5: Guendalina Tavassi ritorna? Come sta la concorrente -