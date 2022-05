Guardiola: “Rinnovo col Manchester City? Bisogna prendersi del tempo” (Di venerdì 13 maggio 2022) Pep Guardiola ancora non ha deciso il suo futuro. Il tecnico del Manchester City ne ha parlato così ai microfoni di Sky Sports UK: “Se rinnoverò il contratto sarà alla fine della prossima stagione. Prima di allora non se ne parla. Devo vedere come noi e la squadra stiamo insieme dopo tanti anni. Potrei dire che mi piacerebbe rimanere qui altri dieci anni ma Bisogna prendersi del tempo e quel tempo non puoi prenderlo adesso o durante la prossima stagione”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Pepancora non ha deciso il suo futuro. Il tecnico delne ha parlato così ai microfoni di Sky Sports UK: “Se rinnoverò il contratto sarà alla fine della prossima stagione. Prima di allora non se ne parla. Devo vedere come noi e la squadra stiamo insieme dopo tanti anni. Potrei dire che mi piacerebbe rimanere qui altri dieci anni madele quelnon puoi prenderlo adesso o durante la prossima stagione”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Guardiola: 'Rinnovo col #ManchesterCity? Bisogna prendersi del tempo' - ParliamoDiNews : Guardiola gela il City: ‘Niente rinnovo’ | Mercato | - calciomercatoit : ????#Guardiola: “Rinnovo col #ManchesterCity? Se accadrà sarà alla fine della prossima stagione, non prima. Ho bisogn… - LeBombeDiVlad : ???? #ManchesterCity, #Guardiola parla del suo futuro ?? Le sue dichiarazioni #LeBombeDiVlad #LBDV #News - Fantacalcio : City, Guardiola e il rinnovo alla scadenza: 'Vedremo alla fine, fosse per me firmerei 10 anni'… -