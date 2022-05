Grave lutto nella musica italiana: addio per sempre all’amato artista (Di venerdì 13 maggio 2022) . Nino Doria, nome d’arte di Giovanni Piccirillo, è morto all’età di 78 anni: è stato uno dei protagonisti della musica napoletana dalla fine degli anni Settanta. I funerali del cantante sono stati celebrati nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 maggio 2022, presso la chiesa nuova di Puzzaniello, in via Clanio. Sui social tantissimi i messaggi di cordoglio dei fan per la scomparsa del cantante che lascia la compagna Carmen ed i figli Maria, Domenico e Salvatore.



Marcianise piange la scomparsa di una icona della musica napoletana. È venuto a mancare Nino Doria, al secolo Giovanni Piccirillo. Aveva 78 anni. Il sindaco della città, Antonello Velardi, ha detto addio al cantante con un post sui social: “Nino Doria aveva dedicato alla musica la sua vita. Tre erano le sue grandi passioni: la musica, la ... Leggi su tvzap (Di venerdì 13 maggio 2022) . Nino Doria, nome d’arte di Giovanni Piccirillo, è morto all’età di 78 anni: è stato uno dei protagonisti dellanapoletana dalla fine degli anni Settanta. I funerali del cantante sono stati celebrati nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 maggio 2022, presso la chiesa nuova di Puzzaniello, in via Clanio. Sui social tantissimi i messaggi di cordoglio dei fan per la scomparsa del cantante che lascia la compagna Carmen ed i figli Maria, Domenico e Salvatore.Marcianise piange la scomparsa di una icona dellanapoletana. È venuto a mancare Nino Doria, al secolo Giovanni Piccirillo. Aveva 78 anni. Il sindaco della città, Antonello Velardi, ha dettoal cantante con un post sui social: “Nino Doria aveva dedicato allala sua vita. Tre erano le sue grandi passioni: la, la ...

Advertising

ultimora_pol : #UAE Il Presidente degli Emirati Arabi Uniti Khalifa bin Zayed Al Nahyan è morto oggi all'età di 73 anni. In carica… - FCopius : @cripto2001 @Alekos_Pana 2- era una battuta ma avermi chiamato banderuola rimane un'offesa; sto vivendo il periodo… - _fiorucci : @ElleBiUno difficile da metabolizzare un grave lutto - LesaffreNancy : RT @bncfirenze: La scomparsa dello storico Paul Ginsborg è un grave lutto per BNCF. Il professore è stato sempre di sostegno e stimolo per… - bovigus1 : RT @bncfirenze: La scomparsa dello storico Paul Ginsborg è un grave lutto per BNCF. Il professore è stato sempre di sostegno e stimolo per… -