Godzilla Vs. Kong 2: Dan Stevens nel cast del sequel diretto da Adam Wingard (Di venerdì 13 maggio 2022) Dan Stevens tornerà a essere diretto dal regista Adam Wingard in Godzilla Vs. Kong 2, sequel che amplia il MonsterVerse di Legendary. Non solo Adam Wingard è stato confermato alla regia di Godzilla Vs. Kong 2, ma nel sequel del MonsterVerse di Legendary il regista tornerà a dirigere l'interprete di The Guest Dan Stevens. A marzo è stato annunciato che il blockbuster Godzilla vs. Kong avrebbe avuto un seguito. La trama del nuovo film, per il momento, è un mistero perciò dovremo aspettare e vedere come la lucertola gigante e l'enorme scimmia finiranno per scontrarsi di nuovo, o se sono ancora uniti per affrontare un'altra minaccia. Grazie ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 13 maggio 2022) Dantornerà a esseredal registainVs.2,che amplia il MonsterVerse di Legendary. Non soloè stato confermato alla regia diVs.2, ma neldel MonsterVerse di Legendary il regista tornerà a dirigere l'interprete di The Guest Dan. A marzo è stato annunciato che il blockbustervs.avrebbe avuto un seguito. La trama del nuovo film, per il momento, è un mistero perciò dovremo aspettare e vedere come la lucertola gigante e l'enorme scimmia finiranno per scontrarsi di nuovo, o se sono ancora uniti per affrontare un'altra minaccia. Grazie ...

Advertising

3cinematographe : Il cast di Godzilla vs. Kong 2 sta iniziando a prendere forma. Ecco chi interpreterà il nuovo protagonista umano de… - JustNerd_IT : Godzilla vs Kong 2: Dan Stevens nel cast del film, diretto nuovamente da Adam Wingard - Leggi l'articolo completo s… - codnewsitalia : @CallofDutyIT @RavenSoftware Ecco l’articolo ?????? - CODitaNews : ?? I due #streamer mondiali Nickmercs e Dr Disrespect hanno bocciato l’evento #Godzilla vs #Kong. “Terribile e con… - codnewsitalia : WARZONE PACIFIC ITA : i due streamer mondiali Nickmercs e Dr Disrespect hanno bocciato l’evento Godzilla vs Kong. “… -