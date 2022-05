Gloria Tv e la disinformazione che ritorna (Di venerdì 13 maggio 2022) Ci avete segnalato un post in italiano che arriva da Gloria Tv (messa in black list da poco, insieme ad altri canali di disinformazione). Il post in questione recita: Il primo ministro australiano Dan Andrews approva una legge che vieta di coltivare il proprio cibo. Un disegno di legge per modificare la legge sull’agricoltura del 2022 è passato alla sua seconda lettura in Parlamento. La ragione del cambiamento è la biosicurezza. L’ampliamento dei poteri delle forze dell’ordine, la perquisizione di proprietà e persone senza mandato, l’aumento delle multe da $ 1.800 a $ 10.000 per la fornitura di informazioni false o fuorvianti fanno tutti parte del nuovo disegno di legge. Gli ufficiali autorizzati non avranno più bisogno del consenso del proprietario terriero per rimuovere campioni, bestiame (animali) e documenti. I funzionari autorizzati non saranno ... Leggi su butac (Di venerdì 13 maggio 2022) Ci avete segnalato un post in italiano che arriva daTv (messa in black list da poco, insieme ad altri canali di). Il post in questione recita: Il primo ministro australiano Dan Andrews approva una legge che vieta di coltivare il proprio cibo. Un disegno di legge per modificare la legge sull’agricoltura del 2022 è passato alla sua seconda lettura in Parlamento. La ragione del cambiamento è la biosicurezza. L’ampliamento dei poteri delle forze dell’ordine, la perquisizione di proprietà e persone senza mandato, l’aumento delle multe da $ 1.800 a $ 10.000 per la fornitura di informazioni false o fuorvianti fanno tutti parte del nuovo disegno di legge. Gli ufficiali autorizzati non avranno più bisogno del consenso del proprietario terriero per rimuovere campioni, bestiame (animali) e documenti. I funzionari autorizzati non saranno ...

Advertising

giornalorg : - dario_pestrin : Gloria Tv e la disinformazione che ritorna - GaetanoBresci9 : RT @stop_fake_news_: #Disinformazione #Populismo Ci avete segnalato un post in italiano che arriva da Gloria Tv (messa in black list da poc… - _bufale_ : Gloria Tv e la disinformazione che ritorna - CambiamentoDel : RT @stop_fake_news_: #Disinformazione #Populismo Ci avete segnalato un post in italiano che arriva da Gloria Tv (messa in black list da poc… -

Filippine, il ritorno dei Marcos La mediazione della ex presidente Gloria Macapagal - Arroyo aveva però portato a un'intesa e alla ...di collaboratori attivi sul web ha così realizzato una massiccia campagna di disinformazione a ... L'aborto in Italia resta un diritto ostacolato Gloria è rimasta incinta nonostante la pillola del giorno dopo. Ha deciso di abortire e, per avere ... soprattutto la mancanza di informazione (o disinformazione), le donne non sanno dove andare, a chi ... Butac Gloria Tv e la disinformazione che ritorna Gloria Tv e la disinformazione che ritorna. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it. La mediazione della ex presidenteMacapagal - Arroyo aveva però portato a un'intesa e alla ...di collaboratori attivi sul web ha così realizzato una massiccia campagna dia ...è rimasta incinta nonostante la pillola del giorno dopo. Ha deciso di abortire e, per avere ... soprattutto la mancanza di informazione (o), le donne non sanno dove andare, a chi ... Gloria Tv e la disinformazione che ritorna Gloria Tv e la disinformazione che ritorna. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.