Gli Usa guardano all’anglosfera per i metalli critici. E l’Europa? (Di venerdì 13 maggio 2022) Per affrontare i crescenti rischi lungo le supply chain delle materie prime critiche per l’industria militare e le tecnologie rinnovabili, gli Stati Uniti guardano con grande interesse a nuove partnership con i Paesi tradizionalmente alleati, tra cui Australia, Canada e Gran Bretagna. Lo conferma la recente iniziativa del Dipartimento della Difesa, che ha richiesto al Congresso un importante emendamento al Defense Production Act (DPA), strumento legislativo affinato durante la Guerra fredda, largamente usato anche durante l’emergenza Covid-19 dall’amministrazione Trump e di recente rievocato per rilanciare la produzione domestica di asset strategici, come semiconduttori e batterie. Si tratta di un meccanismo che prevede, inoltre, la possibilità di richiedere alle imprese di dare priorità alla produzione di alcuni materiali, secondo una lista di priorità stabilita dalle ... Leggi su formiche (Di venerdì 13 maggio 2022) Per affrontare i crescenti rischi lungo le supply chain delle materie prime critiche per l’industria militare e le tecnologie rinnovabili, gli Stati Uniticon grande interesse a nuove partnership con i Paesi tradizionalmente alleati, tra cui Australia, Canada e Gran Bretagna. Lo conferma la recente iniziativa del Dipartimento della Difesa, che ha richiesto al Congresso un importante emendamento al Defense Production Act (DPA), strumento legislativo affinato durante la Guerra fredda, largamente usato anche durante l’emergenza Covid-19 dall’amministrazione Trump e di recente rievocato per rilanciare la produzione domestica di asset strategici, come semiconduttori e batterie. Si tratta di un meccanismo che prevede, inoltre, la possibilità di richiedere alle imprese di dare priorità alla produzione di alcuni materiali, secondo una lista di priorità stabilita dalle ...

