Gli altri partiti politici nella Repubblica Popolare della Cina (Di venerdì 13 maggio 2022) Prima parte: le attività I partiti democratici nella Repubblica Popolare della Cina svolgono un ruolo sempre più attivo nella vita politica dello Stato. Nei recenti anni i loro capi sono stati invitati a partecipare a oltre 200 eventi riguardanti sia la politica estera della RPC che le attività dello stesso Partito Comunista Cinese. I funzionari dei partiti indipendenti hanno visitato oltre 60 Paesi in qualità di vicepresidenti del Comitato Permanente dell'ANP, oppure in rappresentanza del Comitato Nazionale della CCPPC. «Ciò dimostra la stretta collaborazione tra i diversi partiti nella vita politica della Cina e aggiunge nuovi contenuti per il ...

