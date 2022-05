Giulia Salemi torna in televisione. L’annuncio: “Non potete mancare…” (VIDEO) (Di venerdì 13 maggio 2022) Giulia Salemi questa sera torna in televisione: L’annuncio dell’ex gieffina ha ammaliato i fan. Ecco le sue parole La nota influencer Giulia Salemi tra un progetto e l’altro sta ammaliando sempre di più i propri fan con speciali annunci. Nelle prossime ore l’ex gieffina tornerà in televisione per un appuntamento imperdibile ed unico. Dopo aver preso parte a diversi reality show come concorrente, da Pechino Express al Grande Fratello Vip 5, Giulia non si è più fermata. Con talento e determinazione sta raggiungendo importanti traguardi professionali meritati con la sua brillante carriera. Bella e sempre solare, l’amatissima Salemi negli ultimi mesi ha tenuto compagnia milioni di telespettatori su Mediaset Infinity alla ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 13 maggio 2022)questa seraindell’ex gieffina ha ammaliato i fan. Ecco le sue parole La nota influencertra un progetto e l’altro sta ammaliando sempre di più i propri fan con speciali annunci. Nelle prossime ore l’ex gieffina tornerà inper un appuntamento imperdibile ed unico. Dopo aver preso parte a diversi reality show come concorrente, da Pechino Express al Grande Fratello Vip 5,non si è più fermata. Con talento e determinazione sta raggiungendo importanti traguardi professionali meritati con la sua brillante carriera. Bella e sempre solare, l’amatissimanegli ultimi mesi ha tenuto compagnia milioni di telespettatori su Mediaset Infinity alla ...

