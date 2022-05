Giro d’Italia 2022, tappa di oggi Diamante-Potenza: altimetria, favoriti, programma, tv. (Di venerdì 13 maggio 2022) Si corre oggi, venerdì 13 maggio, la settima tappa del Giro d’Italia 2022. Dopo due giorni dedicate alle volate e ai velocisti, oggi la faccenda torna a farsi ben più complicata. Continua la risalita della penisola con un percorso che potrà riservare più di una sorpresa. Primo giorno pericoloso per la leadership e la Maglia Rosa dello spagnolo Juan Pedro Lopez, che dovrà lottare per mantenerle. PERCORSO Frazione davvero ostica quella di oggi: dopo i primi 35 chilometri, mossi ma senza grandi difficoltà, partirà la prima delle quattro impegnative salite previste in giornata, che costituiranno quattro GPM. Si parte con il Passo Colla. un terza categoria abbastanza lungo (9,3 km) ma senza pendenze particolarmente arcigne (4,5% di media), per poi affrontare l’infinita ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Si corre, venerdì 13 maggio, la settimadel. Dopo due giorni dedicate alle volate e ai velocisti,la faccenda torna a farsi ben più complicata. Continua la risalita della penisola con un percorso che potrà riservare più di una sorpresa. Primo giorno pericoloso per la leadership e la Maglia Rosa dello spagnolo Juan Pedro Lopez, che dovrà lottare per mantenerle. PERCORSO Frazione davvero ostica quella di: dopo i primi 35 chilometri, mossi ma senza grandi difficoltà, partirà la prima delle quattro impegnative salite previste in giornata, che costituiranno quattro GPM. Si parte con il Passo Colla. un terza categoria abbastanza lungo (9,3 km) ma senza pendenze particolarmente arcigne (4,5% di media), per poi affrontare l’infinita ...

Eurosport_IT : 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO |… - giroditalia : Stage 6? of the Giro d'Italia 2022 is underway! La Tappa 6? del Giro d'Italia 2022 è partita! #Giro - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - GioLuna64 : RT @RosariaSuccurro: ??Oggi il Giro d'Italia ????? arriva nella nostra provincia, a #Scalea. Domani ripartirà dalla nostra #Diamante #Cosen… - YTCanadaTrends : 25. PHOTO FINISH! | 2022 Giro d’Italia - Stage 6 - Last Km | Eurosport -