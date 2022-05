Giro d’Italia 2022: tappa 13 maggio, streaming e diretta tv (Di venerdì 13 maggio 2022) Oggi, venerdì 13 maggio 2022, continuerà il Giro d’Italia 2022 con la sesta tappa, Diamante-Potenza, lunga 196 km e con un dislivello di ben 4510m totali. Come di consueto sarà in onda in diretta sulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 10.50 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il Giro, a cui seguirà, alle 11.35, la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link) con la continuazione della tappa ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 13 maggio 2022) Oggi, venerdì 13, continuerà ilcon la sesta, Diamante-Potenza, lunga 196 km e con un dislivello di ben 4510m totali. Come di consueto sarà in onda insulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 10.50 su RaiSport +HD (a questo link) con la rubrica Aspettando il, a cui seguirà, alle 11.35, lavera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (a questo link) con la continuazione della...

Advertising

Eurosport_IT : 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO |… - giroditalia : Stage 6? of the Giro d'Italia 2022 is underway! La Tappa 6? del Giro d'Italia 2022 è partita! #Giro - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - ljubxvna : Domani vado a vedere il giro d'Italia ?? - comunqueeandare : RT @nemmen0nero: e il giro d'italia MUTO -