Giro d'Italia 2022, settima tappa Diamante-Potenza oggi in tv: orari e diretta streaming (Di venerdì 13 maggio 2022) E' il giorno di una delle tappe più attese della prima settimana del Giro d'Italia 2022, che oggi manda in scena la settima frazione da Diamante a Potenza dopo 196 chilometri e un dislivello complessivo di oltre 4500 metri. Pianura praticamente assente negli ultimi 70 km almeno, con gli uomini di classifica chiamati a tenere gli occhi aperti lungo un percorso che potrebbe prestarsi ad attacchi. orari, TV E streaming – La partenza della tappa odierna è prevista alle 11:55 da Diamante, mentre l'arrivo a Potenza è stato programmato dagli organizzatori tra le 16.55 e le 17:30. diretta tv in chiaro sulle reti Rai e a pagamento su Eurosport.

