Giro d’Italia 2022 | risultati e ordine di arrivo settima tappa | Bouwman finalizza il gran lavoro della Jumbo

I risultati e l'ordine di arrivo della settima tappa del Giro d'Italia 2022 di 196 km con partenza da Diamante e arrivo a Potenza che ha visto trionfare, dopo un gran lavoro di squadra, Ken Bouwman. Il corridore olandese ha preceduto sulla rampa finale Bauke Mollema e Davide Formolo, dopo che Tom Dumoulin ha lavorato per lui tutto il giorno in fuga. Non cambia la maglia rosa sempre sulle spalle di Juan Pedro Lopez Perez. LA CRONACA – Parte forte il gruppo. Scatti e controscatti in testa per cercare di prendere la fuga buona di giornata. Sono 75 i chilometri che i corridori fanno a tutta con il 50% del gruppo che prova a fare la differenza. Lungo poi l'ascesa verso ...

