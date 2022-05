Giro d’Italia 2022, ottava tappa Napoli-Napoli: percorso e altimetria (Di venerdì 13 maggio 2022) L’altimetria e il percorso dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2022, lunga 153 chilometri con partenza e arrivo a Napoli. Una frazione piuttosto mossa e caratterizzata nella sua parte centrale dal circuito di Bacoli, lungo 19 km e da ripetere per cinque volte. Il circuito è piuttosto impegnativo, con il Monte di Procida (2,1 km al 6% medio con punte dell’11%) che nell’ultima tornata sarà anche l’unico GPM di giornata. Qualche saliscendi pure nel finale verso Napoli, con alcuni dei velocisti che potrebbero soffrire qualora la corsa venisse affrontata a ritmi elevati. ottava tappa: DATA, ORARI, TV E STREAMING Giro 2022: IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) L’e ildell’del, lunga 153 chilometri con partenza e arrivo a. Una frazione piuttosto mossa e caratterizzata nella sua parte centrale dal circuito di Bacoli, lungo 19 km e da ripetere per cinque volte. Il circuito è piuttosto impegnativo, con il Monte di Procida (2,1 km al 6% medio con punte dell’11%) che nell’ultima tornata sarà anche l’unico GPM di giornata. Qualche saliscendi pure nel finale verso, con alcuni dei velocisti che potrebbero soffrire qualora la corsa venisse affrontata a ritmi elevati.: DATA, ORARI, TV E STREAMING: IL CALENDARIO ...

