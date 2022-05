Giro d’Italia 2022, il borsino della settima tappa: attaccanti alla van der Poel e Valverde possono trovare terreno fertile (Di venerdì 13 maggio 2022) Si torna a salire al Giro d’Italia 2022. Dopo le due occasioni per i velocisti a Messina e a Scalea, arriva una tappa adattissima alle imboscate, la Diamante-Potenza di 198 chilometri e 4510 metri di dislivello, distribuito su quattro Gran Premi della Montagna. L’ultimo, la salita di La Sellata, termina a 23 chilometri dall’arrivo ma un dentello a Potenza centro ai -6 può sparigliare ancora le carte. LA DIRETTA LIVE della tappa DI OGGI DEL Giro d’Italia 2022 DALLE 11.40 (DIAMANTE-POTENZA) Dunque chi ci aspettiamo nella lotta per la vittoria? In un giorno così, potrebbe esserci terreno fertile per Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix); in questa prima ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Si torna a salire al. Dopo le due occasioni per i velocisti a Messina e a Scalea, arriva unaadattissima alle imboscate, la Diamante-Potenza di 198 chilometri e 4510 metri di dislivello, distribuito su quattro Gran PremiMontagna. L’ultimo, la salita di La Sellata, termina a 23 chilometri dall’arrivo ma un dentello a Potenza centro ai -6 può sparigliare ancora le carte. LA DIRETTA LIVEDI OGGI DELDALLE 11.40 (DIAMANTE-POTENZA) Dunque chi ci aspettiamo nella lotta per la vittoria? In un giorno così, potrebbe esserciper Mathieu van der(Alpecin-Fenix); in questa prima ...

