Giro d'Italia 2022, i ritirati. Quattro ritirati nel corso della settima tappa (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Giro d'Italia 2022 di ciclismo su strada, edizione numero 105 della manifestazione, si corre tra venerdì 6 e domenica 29 maggio: sono previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 3 giorni di riposo, tutti di lunedì (9, 16 e 23 maggio). Sono 22 le squadre al via, ciascuna composta da 8 corridori: alla partenza da Budapest, dunque, presenti 176 atleti. Il primo abbandono arriva già in terra magiara, con Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) costretto a lasciare la gara già nel corso della terza tappa. ritirati Giro d'Italia 2022 TERZA tappa Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) QUARTA tappa Miguel Angel Lopez (Astana ...

