Giro d'Italia 2022, fioccano i ritiri. Già 4 abbandoni nella tappa Diamante-Potenza (Di venerdì 13 maggio 2022) Continuano le brutte notizie in arrivo dalla settima tappa del Giro d'Italia 2022. La frazione odierna, la Diamante-Potenza di 196 chilometri (senza un attimo di respiro), non ha visto al proprio via Michael Mørkøv (Quick-Step Alpha Vinyl) che ha dovuto alzare bandiera bianca per colpa di un attacco febbrile che lo ha colpito nel corso della notte. Negli ultimi minuti, tuttavia, sono arrivate tre ulteriori defezioni. Stiamo parlando del britannico Owain Doull (EF Education-EasyPost), del nostro Samuele Zoccarato (Bardiani) e dello spagnolo Sergio Samitier (Movistar). Cos'è successo esattamente? Nel caso del primo di questo elenco si tratta di una forte indisposizione che lo ha messo ko già dalle prime fasi della frazione odierna, trascorsa in coda al gruppo in sofferenza.

