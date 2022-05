Giro d’Italia 2022, Domenico Pozzovivo: “Punto alla top10. Nibali? Ricordo un aneddoto del ’97. Ad Abriola sono cittadino onorario” (Di venerdì 13 maggio 2022) Abbiamo raggiunto telefonicamente Domenico Pozzovivo prima della partenza della settima tappa (la Diamante-Potenza di 196 km, ndr) di questo Giro d’Italia 2022, che nonostante i tanti infortuni e i suoi 39 anni, sta dimostrando ancora una volta di essere tra i migliori italiani nelle corse a tappe. Infatti il corridore portacolori della Intermarchè Wanty-Gobert Matèriaux al momento si trova al 20esimo posto della generale a 2’37’’ dal migliore, vale a dire Juan Pedro Lòpez. Quella in programma oggi è una delle tappe preferite di Domenico per questa edizione della Corsa Rosa, essendo proprio sulle strade di casa. Percorsi che conosce molto bene e da dove è cominciata la sua carriera. Domenico come va? “Bene, grazie. E’ stato un inizio di Giro ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Abbiamo raggiunto telefonicamenteprima della partenza della settima tappa (la Diamante-Potenza di 196 km, ndr) di questo, che nonostante i tanti infortuni e i suoi 39 anni, sta dimostrando ancora una volta di essere tra i migliori italiani nelle corse a tappe. Infatti il corridore portacolori della Intermarchè Wanty-Gobert Matèriaux al momento si trova al 20esimo posto della generale a 2’37’’ dal migliore, vale a dire Juan Pedro Lòpez. Quella in programma oggi è una delle tappe preferite diper questa edizione della Corsa Rosa, essendo proprio sulle strade di casa. Percorsi che conosce molto bene e da dove è cominciata la sua carriera.come va? “Bene, grazie. E’ stato un inizio di...

