Giovanni Raspini | “Il giro del mondo in ottanta gioielli”

La cultura, i paesaggi, le tradizione di cinque continenti raccolte in trenta parure composte da: collane, bracciali e anelli. Dopo la tappa milanese, Giovanni Raspini raggiunge Roma per presentare uno dei viaggi più affascinanti che il solo intelletto creativo e la raffinata manualità di un maestro può riassumere in un gioiello. La mostra, visitabile fino al 15 maggio dalle 10 alle 20, con ingresso gratuito, è stata inaugurata a Roma presso la Coffe House Palazzo Colonna nella serata di ieri 12 maggio 2022. Il giro del mondo in ottanta gioielli di Giovanni Raspini è un percorso affascinante che intreccia l'universo prezioso del gioiello con l'avventura di un viaggio. Le creazioni dell'imprenditore aretino spingono alla scoperta, alla conoscenza di un ...

