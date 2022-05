Giorgia Soleri: “Mi hanno detto che sono la nuova Alda Merini”. La fidanzata di Damiano pubblica un libro di poesie (Di venerdì 13 maggio 2022) Giorgia Soleri ha pubblicato un libro di poesie e fin qua, nulla di anomalo. Ad essere curiosa è la motivazione che ha spinto la ragazza di Damiano David dei Maneskin a impugnare la penna e farlo. Intervistata da Il Libraio, ha dichiarato: “Ho iniziato a scrivere poesie nel 2006, avevo dieci anni. Andavo in quinta elementare. Non saprei nemmeno descrivere come e perché, è stata un’esigenza spontanea, molto ingenua e inconsapevole. Mi è sempre piaciuto molto leggere. Ma più che altro romanzi, la poesia l’ho scoperta dopo. Come? Uno dei primi ricordi legati alla poesia riguarda un libro di Andrea Melis. Mi sono innamorata del suo modo di scrivere, così ho deciso di iniziare a seguirlo su Instagram, per fargli sapere quanto mi piacessero ... Leggi su biccy (Di venerdì 13 maggio 2022)hato undie fin qua, nulla di anomalo. Ad essere curiosa è la motivazione che ha spinto la ragazza diDavid dei Maneskin a impugnare la penna e farlo. Intervistata da Il Libraio, ha dichiarato: “Ho iniziato a scriverenel 2006, avevo dieci anni. Andavo in quinta elementare. Non saprei nemmeno descrivere come e perché, è stata un’esigenza spontanea, molto ingenua e inconsapevole. Mi è sempre piaciuto molto leggere. Ma più che altro romanzi, la poesia l’ho scoperta dopo. Come? Uno dei primi ricordi legati alla poesia riguarda undi Andrea Melis. Miinnamorata del suo modo di scrivere, così ho deciso di iniziare a seguirlo su Instagram, per fargli sapere quanto mi piacessero ...

Advertising

LaMaiNaGioia : Vado a dormire con una consapevolezza: probabilmente non avrò mai l'autostima di Giorgia Soleri. #poesia - vincentdeange15 : ?? ?? ?? PROUD* ?? ?? ?? Dagospia, uno dei 50 siti di informazione più consultati in Italia. Il Presidente della Repubb… - dididope : Ma il libro di Giorgia Soleri, in primis, non so che scuola avete fatto ma quella non è poesia ,secondo credete… - 4you_fck : RT @gallerymaneskin: ?? | Damiano David and Giorgia Soleri in Rome, Italy. (09.05.22) - redazionerumors : Giorgia Soleri: gli scatti piccanti in cui posava senza veli Leggi l'articolo completo su -