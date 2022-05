Giorgia Soleri | «Damiano per me è un' ancora come Chiara Ferragni per Fedez Però lui è santificato | lei no»

(Di venerdì 13 maggio 2022) La modella e influencer, in prima linea nella battaglia per il riconoscimento della vulvodiniamalattia invalidante, riconosce al fidanzato, frontman dei Måneskin, la costante presenza e il sostegno: «Ma fa quello che qualunque persona che ama farebbe, uomo o donna. Invece è dato per scontato che siano le donne ad avere un ruolo di "cura" all'interno della famiglia»

stefanodonno75 : RAI (RADIO TELEVISIONE ITALIANA) FAN BLOG da un'idea di Stefano Donno : Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei…

Giorgia Soleri e Damiano alla Camera per la legge sulla vulvodinia Giorgia Soleri ha recentemente presenziato alla conferenza stampa in Camera dei Deputati per presentare una proposta di legge per riconoscere alcune malattie, tra cui la vulvodinia di cui soffre.