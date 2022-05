Gianluca Vacchi perde contro il fratello Bernardo in tribunale: pagherà lui 200 mila euro di cyclette. Ecco perché le strade dei sue si sono separate (Di venerdì 13 maggio 2022) Stavolta niente ballo: Gianluca Vacchi ha ben poco da festeggiare. Lo scatenato influencer ha perso in tribunale. Ha perso una causa contro il fratello Bernardo e dovrà metter mano al portafogli: 200 mila euro per una vecchia vicenda di cyclette non pagate. fratello contro fratello. perché lo scontro riguarda infatti il periodo in cui i due Vacchi erano ancora soci in affari. Poi le loro strade si sono separate. Uno di qua e l’altro di là. Erano rimaste però alcune forniture non pagate, che i due si imputavano vicendevolmente. Ora il giudice ha deciso: toccherà a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Stavolta niente ballo:ha ben poco da festeggiare. Lo scatenato influencer ha perso in. Ha perso una causaile dovrà metter mano al portafogli: 200per una vecchia vicenda dinon pagate.lo sriguarda infatti il periodo in cui i dueerano ancora soci in affari. Poi le lorosi. Uno di qua e l’altro di là. Erano rimaste però alcune forniture non pagate, che i due si imputavano vicendevolmente. Ora il giudice ha deciso: toccherà a ...

