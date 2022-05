Georges Braque | segno e materia del pioniere dell’avanguardia cubista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 maggio 2022)nasce ad Argenteuil il 13 maggio del 1882 ed è considerato insieme a Pablo Picassodel Cubismo. La fase iniziale – cezanniana e analitica – è il risultato della prima ricerca di gruppo nell’arte moderna: dal 1908 al 1914e Picasso collaborano così strettamente che è difficile distinguere le opere dell’uno da quelle dell’altro. Davanti al quadro non bisogna chiedersi cosa rappresenti, ma come funzioni. Essendo la spazialità del quadro assolutamente non naturale ed invece reale, il procedimentoesclude ogni effetto d’illusione. Si può dire che assume uno stampo realista non perché imiti le sembianze del vero – ‘’non si imita quello che si vuole creare’’ dirà– ma nel senso che dà luogo ad un oggetto irriferibile a qualsiasi altro. Un ...