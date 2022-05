Gemma Galgani celebrerà il matrimonio degli ex tronisti Biagio e Caterina (Di venerdì 13 maggio 2022) Arriva da Uomini e donne un annuncio inaspettato: sarà la dama Gemma Galgani a celebrare il matrimonio dei due ex tronisti Biagio Buonomo e Caterina Corradino, conosciutisi proprio nel dating show di Maria De Filippi. Vi raccomandiamo... Uomini e Donne: Catia Franchi parla del rapporto con la sorella Elisabetta Biagio Buonomo e Caterina Corradino, concorrenti di Uomini e donne nel 2019, dopo alcune puntate avevano lasciato la trasmissione sicuri dei loro sentimenti nati in essa. Il cavaliere e la dama del “Trono over“, infatti, a seguito di un periodo di frequentazione hanno deciso di uscire insieme dal programma e hanno presto annunciato le loro nozze. I due avevano dichiarato di voler ... Leggi su diredonna (Di venerdì 13 maggio 2022) Arriva da Uomini e donne un annuncio inaspettato: sarà la damaa celebrare ildei due exBuonomo eCorradino, conosciutisi proprio nel dating show di Maria De Filippi. Vi raccomandiamo... Uomini e Donne: Catia Franchi parla del rapporto con la sorella ElisabettaBuonomo eCorradino, concorrenti di Uomini e donne nel 2019, dopo alcune puntate avevano lasciato la trasmissione sicuri dei loro sentimenti nati in essa. Il cavaliere e la dama del “Trono over“, infatti, a seguito di un periodo di frequentazione hanno deciso di uscire insieme dal programma e hanno presto annunciato le loro nozze. I due avevano dichiarato di voler ...

Advertising

MARIACELENTAN0 : RT @Gennarocp: Dio Padre, il tuo Verbo si è fatto carne ed è venuto fra noi per farci rimanere sempre con te. Manda il tuo Spirito nei nost… - ginaforjob : RT @Gennarocp: Dio Padre, il tuo Verbo si è fatto carne ed è venuto fra noi per farci rimanere sempre con te. Manda il tuo Spirito nei nost… - travelitalia : Buongiorno Verona, sono le ore 08:00 di lunedi 16 maggio, il 136° giorno dell'anno, mancano 229 giorni alla fine de… - veronacom : Buongiorno Verona, sono le ore 08:00 di lunedi 16 maggio, il 136° giorno dell'anno, mancano 229 giorni alla fine de… - neverossi67 : RT @Gennarocp: Dio Padre, il tuo Verbo si è fatto carne ed è venuto fra noi per farci rimanere sempre con te. Manda il tuo Spirito nei nost… -