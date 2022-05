Gelmini | no a spinte elettorali | Parlamento approvi poteri speciali Roma

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 maggio 2022)– “Spero che non prevalgono lee spero che in quest’ultimo anno ile le competenze per la Capitale. Bisogna anche uscire dallo stereotipo dello scontro tra Nord e Sud”. Così la ministra per gli Affari regionale, Maria Stella, nel corso della presentazione della programmazione 2021-27 della Regione Lazio che prevede 16,6 miliardi. (Agenzia Dire)