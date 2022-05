Gay-Odin, torna il celebre tronchetto Foresta in versione gelato (Di venerdì 13 maggio 2022) torna il Cioccolato Foresta, in versione gelato. Con l’arrivo dell’estate il celebre tronchetto della Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin, nato da un’intuizione di Isidoro Odin, viene proposto in una variante cremosa, più fresca e leggera, pensata per essere gustata su cono o in coppetta. Intenso, setoso, avvolgente. Il gelato al Cioccolato Foresta è una coccola per i palati golosi che non rinunciano al piacere del cacao più puro neanche durante la stagione calda. La crema, realizzata con gli stessi ingredienti del tronchetto, nasce dalla lavorazione di bacche di cacao criollo importato crudo e cotto a legna, a basse temperature, poi tostato e ridotto in fine granella. Una volta fredda la pasta ottenuta ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 13 maggio 2022)il Cioccolato, in. Con l’arrivo dell’estate ildella Fabbrica del Cioccolato Gay-, nato da un’intuizione di Isidoro, viene proposto in una variante cremosa, più fresca e leggera, pensata per essere gustata su cono o in coppetta. Intenso, setoso, avvolgente. Ilal Cioccolatoè una coccola per i palati golosi che non rinunciano al piacere del cacao più puro neanche durante la stagione calda. La crema, realizzata con gli stessi ingredienti del, nasce dalla lavorazione di bacche di cacao criollo importato crudo e cotto a legna, a basse temperature, poi tostato e ridotto in fine granella. Una volta fredda la pasta ottenuta ...

La fabbrica di cioccolato Gay Odin si affida ad Antville per il rebranding