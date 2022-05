(Di venerdì 13 maggio 2022) “Questo maledetto Covid ancora circola, quindi penso che sia giusto mantenere ancora al chiuso lee anzi, penso sia sbagliato toglierle dalle sale dal 15”: ne è convinto Alessandro Gassman, parlando a margine di un festival cinematografico. “Non è che il Covid ‘smette’ all’improvviso”, dice all’Adnkronos l’attore e regista figlio d’arte. L’attore romano torna sul tema delle, che dalle sale cinematografiche -secondo le attuali disposizioni del Governo- non sono state ancora eliminate e saranno obbligatorie fino al 15. E lo fa ospite in questi giorni del ‘Riviera International Film Festival’, in corso a Sestri Levante, che è il primo festival di cinema a tornare totalmente in pre. LEGGI ANCHE Lo schiaffo dell'Oms a Speranza: la Svezia...

Advertising

SecolodItalia1 : Gassmann terrorizzato dagli spettatori senza mascherine: “Vanno tenute dopo il 15 giugno” -

Secolo d'Italia

E TOGNAZZI: PADRI E FIGLI - Gassman e Tognazzi: anche in questo, per il tuo rapporto con ... Ero. Non volevo che lui si commuovesse, invece fu contento. E io sono fiero di averlo ...... vive come un animale sotterraneo, in attesa di un nemico del quale èappunto, ma del ... Due straordinari artisti come Alessandroe Giorgio Pasotti si misurano con le parole di ... Gassmann terrorizzato dagli spettatori senza mascherine: "Vanno tenute dopo il 15 giugno"