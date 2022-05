Garanzia giovani, la Provincia di Benevento ospita ‘Mestieri Campania’ (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Benevento ospita un progetto promosso da “Mestieri Campania U.O. di Benevento” nel contesto dell’Avviso Pubblico “Garanzia giovani in Campania” per l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati attraverso lo strumento del tirocinio quale misura di politica attiva. L’Avviso è disciplinato dal Regolamento Regionale n. 4/2018. Il programma prevede un Tirocinio di 12 mesi per soggetti disabili (Legge 68/99 ART. 8) e soggetti svantaggiati (lettera e) del Regolamento regionale 7 maggio 2018) Le proposte di tirocinio sono state pubblicate sul sito di Cliclavoro Campania, nonché sul portale della Provincia di Benevento nella Sezione Albo Pretorio. La scadenza ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLadiun progetto promosso da “Mestieri Campania U.O. di” nel contesto dell’Avviso Pubblico “in Campania” per l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro didisoccupati e/o inoccupati attraverso lo strumento del tirocinio quale misura di politica attiva. L’Avviso è disciplinato dal Regolamento Regionale n. 4/2018. Il programma prevede un Tirocinio di 12 mesi per soggetti disabili (Legge 68/99 ART. 8) e soggetti svantaggiati (lettera e) del Regolamento regionale 7 maggio 2018) Le proposte di tirocinio sono state pubblicate sul sito di Cliclavoro Campania, nonché sul portale delladinella Sezione Albo Pretorio. La scadenza ...

