Gara Windsurf Malta Pozzallo | record mondiale del polacco Kamil Manowiecki

(Di venerdì 13 maggio 2022) Si è svolta oggi lainCrossing, che quest’anno celebra il suo 40º anniversario. La traversata è nota come il percorso dei surfisti più lungo a livello.Il surfistaha stabilito ilin sole due ore e 15 minuti annientando così il vecchiodi 9 ore e 40 minuti.Al secondo posto, dopo mezz’ora, Karl Maggiani, al terzo posto Zammit Tabona, al quarto posto Miggiani Shaun e per ultimo Elull Paul. Ad accogliere gli atleti, presso la sede della Lega Navale Italiana sezione di, Il Sindaco diRoberto Ammatuna, l’Assessore allo Sporto Pina Giardina, il Comandante della ...

