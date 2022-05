Furto, rapina e ricettazione: nove arresti (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – La Polizia di Stato, ha arrestato/sottoposto a fermo 9 persone gravemente indiziate dei reati furti, rapine e ricettazione. Quattro uomini di età compresa tra 30 e 36 anni, 2 di origini peruviane e 2 cubani, sono stati arrestati dagli agenti del commissariato Romanina al termine di una specifica attività dedicata. Gli investigatori, in abiti civili, impegnati in un servizio volto alla prevenzione e alla repressione dei reati in danno di persone anziane, perpetrati, per lo più, nei parcheggi dei supermercati, hanno individuato un’auto con 4 persone sospette ed hanno iniziato a seguirla a distanza. Certi di non essere osservati, i 4 hanno più volte “lanciato ad arte” delle monetine ai piedi di alcuni anziani, cercando di distrarli ma nessuno di loro ha dato peso alla cosa. Il Furto però è riuscito perfettamente nella tappa successiva, un bar nel ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – La Polizia di Stato, ha arrestato/sottoposto a fermo 9 persone gravemente indiziate dei reati furti, rapine e. Quattro uomini di età compresa tra 30 e 36 anni, 2 di origini peruviane e 2 cubani, sono stati arrestati dagli agenti del commissariato Romanina al termine di una specifica attività dedicata. Gli investigatori, in abiti civili, impegnati in un servizio volto alla prevenzione e alla repressione dei reati in danno di persone anziane, perpetrati, per lo più, nei parcheggi dei supermercati, hanno individuato un’auto con 4 persone sospette ed hanno iniziato a seguirla a distanza. Certi di non essere osservati, i 4 hanno più volte “lanciato ad arte” delle monetine ai piedi di alcuni anziani, cercando di distrarli ma nessuno di loro ha dato peso alla cosa. Ilperò è riuscito perfettamente nella tappa successiva, un bar nel ...

