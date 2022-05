Frittata di mele con un solo uovo | il dolce goloso e super veloce

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 13 maggio 2022)dicon un: ilLadiè dai tempi dei tempi unmolto amato da grandi e piccini. Per questo oggi vi sveliamo come farla con une di come sia ugualmente ricca di sapore. Ecco di seguito troverete tutto l’elenco degli ingredienti da comprare e quali sono i passaggi per realizzare questodavvero buono oltre che molto profumato.di: ilcon un! Ingredienti 230 g di zucchero 150 g di panna acida o yogurt 1/2 cucchiaino di cannella 30 ...