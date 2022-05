FOTO: Il poster ufficiale di WWE Clash at the Castle (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo anni di pressanti richieste, la WWE ha deciso di accontentare i fan europei e di riportare un evento importante nel vecchio continente. Al Municipality Stadium di Cardiff andrà in scena il 3 settembre la primissima edizione di Clash at the Castle, che promette di essere uno degli eventi più importanti dell’annata WWE. Non potrebbe essere altrimenti, dato che la WWE intende riempire uno stadio enorme, in precedenza teatro di finali di Champions League. Per farlo ci aspettiamo una card degna di un grande evento, con i migliori nomi a disposizione, così come avviene abitualmente per WrestleMania e gli show in Arabia Saudita. Oggi è stato pubblicato il poster dell’evento, che promette già molto bene avendo come protagonisti tutti i top name della WWE: Edge, Seth Rollins, Drew McIntyre, Becky Lynch, Cody Rhodes, Bianca ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo anni di pressanti richieste, la WWE ha deciso di accontentare i fan europei e di riportare un evento importante nel vecchio continente. Al Municipality Stadium di Cardiff andrà in scena il 3 settembre la primissima edizione diat the, che promette di essere uno degli eventi più importanti dell’annata WWE. Non potrebbe essere altrimenti, dato che la WWE intende riempire uno stadio enorme, in precedenza teatro di finali di Champions League. Per farlo ci aspettiamo una card degna di un grande evento, con i migliori nomi a disposizione, così come avviene abitualmente per WrestleMania e gli show in Arabia Saudita. Oggi è stato pubblicato ildell’evento, che promette già molto bene avendo come protagonisti tutti i top name della WWE: Edge, Seth Rollins, Drew McIntyre, Becky Lynch, Cody Rhodes, Bianca ...

