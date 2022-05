Foto di famiglia per i ministri degli Esteri al G7 in Germania (Di venerdì 13 maggio 2022) Foto di famiglia per i ministri degli Esteri del G7 che sono riuniti fino al 14 maggio in Germania, a Wangels, sulle sponde del Baltico. Victoria Nuland, sottosegretaria di Stato americano, Liz Truss, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022)diper idel G7 che sono riuniti fino al 14 maggio in, a Wangels, sulle sponde del Baltico. Victoria Nuland, sottosegretaria di Stato americano, Liz Truss, ...

Advertising

Uedrus : RT @drndbl: @mentecritica Subito dopo Butcha ho visto la foto di una bambina, mi pare avesse 6 anni, nuda (l’immagine era parzialmente cens… - DanielaUlgheri : @Giovann84869310 @PozzuTu E certo x te cn la rabbia ke aveva secondo te dava la colpa al padre e all amico?x me la… - pignaniello_reg : RT @Giul_Granato: Ecco perché su #ShireenAbuAkleh è calato il silenzio in Italia. La bella foto di famiglia di chi sostiene acriticamente… - Mrs__NG : RT @Giul_Granato: Ecco perché su #ShireenAbuAkleh è calato il silenzio in Italia. La bella foto di famiglia di chi sostiene acriticamente… - CGavinana : RT @Giul_Granato: Ecco perché su #ShireenAbuAkleh è calato il silenzio in Italia. La bella foto di famiglia di chi sostiene acriticamente… -