Fortnite Capitolo 3 – Stagione 2: Come completare le Sfide della Settimana 8 (Di venerdì 13 maggio 2022) Siamo giunti alla Settimana 8 per la Stagione 2 del Capitolo 3 di Fortnite, con nuove Sfide da completare per ricevere XP utili per livellare nel Pass Battaglia. Come sempre a seguire vi riportiamo la Guida completa a tutte le Sfide Settimanali. Fai scoppiare gli esplosivi telecomandati in scivolata (0/2) Sfida piuttosto semplice, vi basterà procurarvi il C4, dopo di che lanciare 2 cariche e farle esplodere mentre scivolate. Infliggi danni agli avversari da 10 metri o meno con il fucile pesante a tamburo (0/150) Procuratevi un fucile pesante a tamburo di una qualsiasi rarità, dopo di che usatelo per infliggere danni a giocatori o guardia dell'OI, assicurandovi di trovarvi ad una distanza di 10 metri. Infliggi danni ai ...

