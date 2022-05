“Forse è suicidio”. Lutto nella musica, choc per la morte del cantante: l’addio a 41 anni (Di venerdì 13 maggio 2022) Insieme ai suoi compagni di band ha fatto appassionare una miriade di ascoltatori, che sono loro fan ormai da anni e restano fedelissimi alla loro musica. Proprio questi adesso si sono trovati a vivere un grandissimo dolore per la perdita del frontman Trevor Strnad. Per i The Black Dahlia Murder ed il pubblico è devastante. In tutto il mondo la sua musica, oggi, risuona con una triste nota di dolore, che poi un giorno si trasformerà in una eterna nostalgia. Purtroppo c’è il sospetto, ahimé sempre più vicino alla concretezza, che il simbolo indiscusso dei The Black Dahlia Murder, Trevor Strnad, si sia tolto la vita da solo. Aveva solamente 41 anni. Trevor Strnad, addio al cantante Trevor Strnad era nato negli Stati Uniti il 3 maggio del 1981 e, a pochissimi giorni dal suo compleanno, si è ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 13 maggio 2022) Insieme ai suoi compagni di band ha fatto appassionare una miriade di ascoltatori, che sono loro fan ormai dae restano fedelissimi alla loro. Proprio questi adesso si sono trovati a vivere un grandissimo dolore per la perdita del frontman Trevor Strnad. Per i The Black Dahlia Murder ed il pubblico è devastante. In tutto il mondo la sua, oggi, risuona con una triste nota di dolore, che poi un giorno si trasformerà in una eterna nostalgia. Purtroppo c’è il sospetto, ahimé sempre più vicino alla concretezza, che il simbolo indiscusso dei The Black Dahlia Murder, Trevor Strnad, si sia tolto la vita da solo. Aveva solamente 41. Trevor Strnad, addio alTrevor Strnad era nato negli Stati Uniti il 3 maggio del 1981 e, a pochissimi giorni dal suo compleanno, si è ...

