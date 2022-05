Fondo Impresa femminile, nuovi finanziamenti: domande dal 19 maggio (Di venerdì 13 maggio 2022) Partiranno dal 19 maggio le domande per l’accesso al Fondo a sostegno dell’Impresa femminile, una delle misure del Ministero dello Sviluppo Economico che fa parte dei progetti del PNRR, e che punta a rafforzare le misure di sostegno dell’imprenditorialità femminile. Il Fondo è stato creato con un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro, ai quali si sono aggiunti altri 160 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo della misura, secondo il comunicato stampa del MISE, è “quello di incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creatività per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a Fondo ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 13 maggio 2022) Partiranno dal 19leper l’accesso ala sostegno dell’, una delle misure del Ministero dello Sviluppo Economico che fa parte dei progetti del PNRR, e che punta a rafforzare le misure di sostegno dell’imprenditorialità. Ilè stato creato con un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro, ai quali si sono aggiunti altri 160 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo della misura, secondo il comunicato stampa del MISE, è “quello di incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creatività per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a...

