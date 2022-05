Foggia fuori dai play off, il sannita Curcio si sfoga contro l’arbitro (VIDEO) (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTanta rabbia per un episodio che ha deciso la stagione del suo Foggia, sconfitto 2-1 dalla Virtus Entella negli ottavi di finale dei play off di serie C. Alessio Curcio, fantasista beneventano nonché capitano dei rossoneri allenati da Zdenek Zeman, ha voluto denunciare sui social il torto subito (QUI IL VIDEO). A sei minuti dalla fine il numero 10 è stato atterrato con un calcio all’ingresso in area di rigore, ma nonostante l’arbitro Di Graci della sezione di Como fosse a pochi metri di distanza, non è stato concesso il penalty. “Ti ha preso ma non posso darti rigore”, il virgolettato attribuito al direttore di gara dallo stesso Curcio nel VIDEO pubblicato su Instagram. Un tiro dagli undici metri avrebbe dato al Foggia la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTanta rabbia per un episodio che ha deciso la stagione del suo, sconfitto 2-1 dalla Virtus Entella negli ottavi di finale deioff di serie C. Alessio, fantasista beneventano nonché capitano dei rossoneri allenati da Zdenek Zeman, ha voluto denunciare sui social il torto subito (QUI IL). A sei minuti dalla fine il numero 10 è stato atterrato con un calcio all’ingresso in area di rigore, ma nonostanteDi Graci della sezione di Como fosse a pochi metri di distanza, non è stato concesso il penalty. “Ti ha preso ma non posso darti rigore”, il virgolettato attribuito al direttore di gara dallo stessonelpubblicato su Instagram. Un tiro dagli undici metri avrebbe dato alla ...

