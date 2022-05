Fitness a ritmo di musica | ascolta che ti passa di più

(Di venerdì 13 maggio 2022) Allenarsindo: tutti i benefici (Getty Images) Quandosuonano insieme, l’allenamento ha un altro. Suoni e timbrole, infatti, influiscono sui nostri impulsi bioenergetici come il respiro, il movimento, le onde cerebrali e i battiti cardiaci. È per questo che accompagnare l’attività fisica con lagiusta può produrre benefici importanti.: i benefici per corpo e mente dimostrati dalla scienza Numerosi studi hanno dimostrato cheinsieme migliorano la concentrazione, lo stato d’animo e il senso di fatica. Secondo Thomas Hans Fritz, del tedesco Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, a tutto questo si ...

