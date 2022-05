Firenze, la polizia usa per la prima volta il taser. Arrestato dopo inseguimento (Di venerdì 13 maggio 2022) polizia Per approfondire : Articolo : taser alle forze dell'ordine, sperimentazione al via a Firenze Articolo : Tenta di scappare in tramvia, spacciatore Arrestato dalla polizia municipale Per la ... Leggi su lanazione (Di venerdì 13 maggio 2022)Per approfondire : Articolo :alle forze dell'ordine, sperimentazione al via aArticolo : Tenta di scappare in tramvia, spacciatoredallamunicipale Per la ...

Advertising

qn_lanazione : Firenze, la polizia usa per la prima volta il taser. Arrestato dopo inseguimento - AGR_web : Firenze. Passa le casse del supermercato senza pagare quasi 800 euro di merce Nel primo pomeriggio di ieri la Poliz… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Eva Henger, 'trasporto in eliambulanza': dramma dopo il frontale, 'ecco le sue condizioni': Sesso gay in Autogrill, blitz… - Agata73576961 : @rep_firenze Mi chiedo dove stavano polizia e carabinieri a bere un caffè in piazza della repubblica???? - SilviaForti9 : RT @CrisciGloria: LA NAZIONE: La Municipale salva un capriolo ferito sul viadotto. -